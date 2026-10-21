Rosja ponownie zaatakowała Uman, uszkodzono akademik
Rankiem 21 października rosyjskie wojska kontynuowały atak na Uman w obwodzie czerkaskim po niespokojnej nocy. Jeden z dronów spadł na teren Uniwersytetu Narodowego w Umaniu, w wyniku czego uszkodzony został akademik.
Informację tę przekazał szef administracji obwodowej w Czerkasach Ihor Taburec.
Według słów Tabureca rosyjska armia kontynuowała ostrzał miasta po niespokojnej nocy. Do ataków na infrastrukturę cywilną okupanci wykorzystywali drony rakietowe typu Geran.
Około godziny 08:00 jeden z dronów spadł na terenie Uniwersytetu Narodowego w Umaniu. Według wstępnych danych uszkodzono szyby w akademiku oraz w budynku mieszkalnym.
Około godziny później rosyjski dron uderzył w prywatny dom. W wyniku uderzenia ranna została kobieta. Została przewieziona do szpitala, gdzie otrzymuje niezbędną pomoc medyczną.
Na miejscu działają wszystkie niezbędne służby. W celu koordynacji działań utworzono sztab operacyjny ds. likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnych o charakterze wojennym.
Według szefa Obwodnej Administracji, obecnie głównym zadaniem jest jak najszybsze wykonanie najpilniejszych prac. Władze obwodowe utrzymują również stały kontakt z władzami miejskimi w celu koordynacji działań.
Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, w wyniku czego wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.
Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaskie za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.
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