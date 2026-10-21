Rosja ponownie zaatakowała Uman, uszkodzono akademik

Rankiem 21 października rosyjskie wojska kontynuowały atak na Uman w obwodzie czerkaskim po niespokojnej nocy. Jeden z dronów spadł na teren Uniwersytetu Narodowego w Umaniu, w wyniku czego uszkodzony został akademik.

Informację tę przekazał szef administracji obwodowej w Czerkasach Ihor Taburec.

Według słów Tabureca rosyjska armia kontynuowała ostrzał miasta po niespokojnej nocy. Do ataków na infrastrukturę cywilną okupanci wykorzystywali drony rakietowe typu Geran.

Około godziny 08:00 jeden z dronów spadł na terenie Uniwersytetu Narodowego w Umaniu. Według wstępnych danych uszkodzono szyby w akademiku oraz w budynku mieszkalnym.

Około godziny później rosyjski dron uderzył w prywatny dom. W wyniku uderzenia ranna została kobieta. Została przewieziona do szpitala, gdzie otrzymuje niezbędną pomoc medyczną.

Na miejscu działają wszystkie niezbędne służby. W celu koordynacji działań utworzono sztab operacyjny ds. likwidacji skutków sytuacji nadzwyczajnych o charakterze wojennym.

Według szefa Obwodnej Administracji, obecnie głównym zadaniem jest jak najszybsze wykonanie najpilniejszych prac. Władze obwodowe utrzymują również stały kontakt z władzami miejskimi w celu koordynacji działań.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Uman, w wyniku czego wybuchły pożary w hipermarkecie i budynku mieszkalnym.

Wcześniej Rosja zaatakowała obwód czerkaskie za pomocą dronów: w Umaniu uszkodzono wieżowiec.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zginęła jedna osoba, a dron uderzył w 24-piętrowy budynek.

Wcześniej rosyjskie drony zaatakowały Kijów, w dwóch dzielnicach wybuchły pożary.

Rosyjski dron uderzył w pobliżu szkoły w Połtawie, są ranni.

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