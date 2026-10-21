Kierowcy taksówek i kurierzy współpracujący z serwisami „Yandex” napotkali kilkudniowe opóźnienia przy próbach wypłaty zarobionych środków z aplikacji „Yandex Pro”. Użytkownicy masowo skarżyli się na brak informacji ze strony pomocy technicznej dotyczących terminów rozwiązania problemu.

Biuro prasowe „Yandex Go” ogłosiło pełne przywrócenie funkcji wypłat i zapewniło, że wszyscy wykonawcy otrzymają pieniądze w pełnej wysokości.

Awaria techniczna w rozliczeniach finansowych była skutkiem poważnych zakłóceń w działaniu infrastruktury chmurowej firmy po atakach dronów na jej centra przetwarzania danych w obwodach riazańskim, kałuskim i włodzimierskim. Uszkodzenia obiektów zmusiły Yandex Cloud do przejścia w tryb awaryjny i zalecenia klientom korporacyjnym przeniesienia danych na lokalizacje zapasowe.

Źródło: Frank Media.

W nocy z 10 na 11 października drony zaatakowały centrum danych „Yandex” w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Firma potwierdziła całkowite wstrzymanie jego działania, co spowodowało w kraju poważne zakłócenia w funkcjonowaniu dziesiątek usług cyfrowych.

Rosyjska firma technologiczna Yandex oświadczyła, że w wyniku ataku dronów całkowicie wstrzymała działanie swojego centrum danych w obwodzie włodzimierskim w Rosji. Według firmy atak spowodował uszkodzenie jej infrastruktury.

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