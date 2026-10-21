Российские таксисты и курьеры пожаловались на задержки выплат после атак на «Яндекс»

Водители такси и курьеры, работающие через сервисы «Яндекса», столкнулись с многодневными задержками при попытках вывода заработанных средств из приложения «Яндекс Про». Пользователи массово жаловались на отсутствие информации о сроках решения проблемы со стороны технической поддержки.

Пресс-служба «Яндекс Go» заявила о полном восстановлении функции вывода средств и заверила, что все исполнители получат деньги в полном объеме.

Технический сбой в финансовых расчетах стал следствием масштабных нарушений в работе облачной инфраструктуры компании после атак беспилотников на ее центры обработки данных в Рязанской, Калужской и Владимирской областях. Повреждения объектов вынудили Yandex Cloud перейти в аварийный режим и рекомендовать корпоративным клиентам переносить данные на резервные площадки.

Источник: Frank Media.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания «Яндекс» заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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