Rosyjska infrastruktura transportowa okazała się niezdolna do obsłużenia przepływu ładunków rolnych w związku z przekierowaniem strumieni eksportowych na północny zachód i Daleki Wschód.

Problemy logistyczne pogłębiły się po ograniczeniu wysyłek zboża przez porty basenu Azowsko-Czarnomorskiego. W związku z tym eksporterzy przestawili się na inne kierunki, w szczególności na Morze Bałtyckie, gdzie w sierpniu wolumen wysyłek zbóż wzrósł sześciokrotnie. Jednak sieć kolejowa nie była w stanie zapewnić niezbędnej przepustowości, co doprowadziło do znacznych przestojów wagonów i odwołania uzgodnionych zleceń.

Wzrost obciążenia spowodował gwałtowny wzrost kosztów wynajmu taboru oraz kosztów transportu, na co odczuwają skutki również branże naftowa, metalurgiczna i chemiczna. W wyniku załamania logistycznego znaczna część zboża pozostaje na rynku wewnętrznym Rosji, co wywiera presję na ceny zakupu i znacznie zmniejsza dochody lokalnych producentów rolnych.

Informację tę podała Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy.

Premier Łotwy Andris Kulbergs oświadczył, że kraj ten nie może obecnie całkowicie zakazać tranzytu zboża z Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora — ani wprowadzić planowanej 300-procentowej podwyżki opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej w odniesieniu do takich ładunków.

Inflacja cen żywności na świecie może przyspieszyć już w najbliższych miesiącach i utrzymać się na wysokim poziomie do końca 2027 roku. Przyczyną mogą być nagromadzone zakłócenia w dostawach produktów spożywczych, które mogą wpłynąć również na ceny na Ukrainie.

Czytaj nas na