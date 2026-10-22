Ministerstwo Obrony Ukrainy utworzyło grupę roboczą, aby poprawić warunki służby, zalegalizować pobyt oraz rozwiązać problemy zagranicznych żołnierzy i członków ich rodzin. Jak podaje Politico, nastąpiło to w obliczu skarg ochotników dotyczących problemów z dokumentami migracyjnymi, statusem uczestnika działań bojowych, opieką medyczną i wypłatami.

Według stanu na sierpień w Siłach Zbrojnych Ukrainy służyło około 16 tys. cudzoziemców z 72 krajów. Według Ludmyły Kalenchuk, szefowej departamentu ochrony praw żołnierzy w biurze rzecznika praw wojskowych, około 8 tys. zagranicznych ochotników służy w Wojskach Lądowych, a kolejne około 8 tys. — w Gwardii Narodowej, Państwowej Specjalnej Służbie Transportowej i innych jednostkach.

Problemy z zezwoleniami na pobyt

Ustawa przyjęta przez Radę Najwyższą w ubiegłym roku zobowiązuje cudzoziemców służących w wojsku do złożenia do 10 listopada dokumentów w celu uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy. Wiceminister obrony Liubow Halan oświadczyła, że bez zmian po tej dacie znaczna liczba cudzoziemców broniących Ukrainy może formalnie znaleźć się w kraju nielegalnie.

Jednocześnie w informacjach rekrutacyjnych dla ochotników wskazano, że kontrakt wojskowy stanowi podstawę legalnego długoterminowego pobytu w Ukrainie. Halan wyjaśniła, że wielu wojskowych nie może zakończyć procedury uzyskania zezwolenia, ponieważ wykonują zadania bojowe daleko od miejsc stacjonowania swoich jednostek i nie mają możliwości jednoczesnego zbierania dokumentów oraz odwiedzenia służby migracyjnej.

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Skargi żołnierzy i ich rodzin

W tym roku biuro rzecznika praw wojskowych otrzymało ponad 300 zgłoszeń od zagranicznych ochotników i ich rodzin. Skargi dotyczyły uzyskania statusu uczestnika działań bojowych, przedterminowego rozwiązywania kontraktów na życzenie żołnierza oraz terminowego zapewnienia opieki medycznej.

Według Kalenchuk ponad 10% zgłoszeń pochodzi od rodzin, które próbują uzyskać oficjalne potwierdzenie, czy żołnierz zaginął bez wieści, czy zginął. Zagraniczni bojownicy skarżyli się także na opóźnienia w wypłatach, braki w zaopatrzeniu, brak odpowiedniej opieki medycznej oraz problemy z uzyskaniem dokumentów potwierdzających udział w działaniach bojowych.

W parlamencie trwają również prace nad zmianami legislacyjnymi, które mają uprościć procedury legalizacji pobytu zagranicznych żołnierzy, wydłużyć odpowiednie terminy i zmniejszyć obciążenie biurokratyczne.

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