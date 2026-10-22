乌克兰国防部成立了一个工作组，以改善服役条件、使居留合法化，并解决外国军人及其家属面临的问题。正如Politico报道，此举是在志愿者抱怨移民文件、战斗参与者身份、医疗援助和款项支付等问题的背景下作出的。

截至8月，约有来自72个国家的1.6万名外国人在乌克兰武装部队服役。军队监察专员办公室军人权利保护部门负责人柳德米拉·卡连丘克表示，约8000名外国志愿者在陆军服役，另有约8000人在国民警卫队、国家特别运输服务部门及其他单位服役。

居留许可问题

乌克兰最高拉达去年通过的一项法律要求在军队服役的外国人于11月10日前提交申请临时居留许可的文件。国防部副部长柳博夫·加兰表示，如果不作出修改，在该日期之后，大量保卫乌克兰的外国人在形式上可能会非法滞留在该国。

与此同时，面向志愿者的招募信息指出，军人合同是合法长期居留乌克兰的依据。加兰解释说，许多军人无法完成取得居留许可的程序，因为他们在远离所属部队驻地的地方执行作战任务，无法同时收集文件并前往移民部门。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

军人及其家属的投诉

今年，军队监察专员办公室收到了外国志愿者及其家属提出的300多份申诉。投诉涉及办理战斗参与者身份、应军人本人意愿提前终止合同，以及及时提供医疗援助。

卡连丘克称，超过10%的申诉来自试图获得官方确认其家人是否失踪或死亡的家庭。外国战士还抱怨款项支付延迟、保障物资短缺、缺乏适当医疗援助，以及难以获得证明参加过战斗行动的文件。

议会也在制定立法修正案，旨在简化外国军人居留合法化程序、延长相关期限并减轻官僚负担。

关注我们在