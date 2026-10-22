Министерство обороны Украины создало рабочую группу для улучшения условий службы, легализации пребывания и решения проблем иностранных военных и членов их семей. Как сообщает Politico, это произошло на фоне жалоб добровольцев на проблемы с миграционными документами, статусом участника боевых действий, медицинской помощью и выплатами.

По состоянию на август в Вооруженных силах Украины служили около 16 тысяч иностранцев из 72 стран. По словам руководительницы департамента защиты прав военнослужащих офиса военного омбудсмена Людмилы Каленчук, примерно 8 тысяч иностранных добровольцев служат в Сухопутных войсках, еще около 8 тысяч — в Нацгвардии, Государственной специальной службе транспорта и других подразделениях.

Проблемы с разрешениями на проживание

Закон, принятый Верховной Радой в прошлом году, обязывает иностранцев, служащих в армии, до 10 ноября подать документы для оформления временного вида на жительство. Заместительница министра обороны Любовь Галан заявила, что без изменений после этой даты значительное количество иностранцев, защищающих Украину, формально может оказаться в стране незаконно.

В то же время в рекрутинговой информации для добровольцев указано, что военный контракт является основанием для законного долгосрочного пребывания в Украине. Галан объяснила, что многие военнослужащие не могут завершить процедуру получения вида на жительство, поскольку выполняют боевые задачи далеко от мест дислокации своих частей и не имеют возможности одновременно собирать документы и посещать миграционную службу.

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Жалобы военных и их семей

В этом году офис военного омбудсмена получил более 300 обращений от иностранных добровольцев и их семей. Жалобы касались оформления статуса участника боевых действий, досрочного расторжения контрактов по желанию военнослужащего и своевременного предоставления медицинской помощи.

По данным Каленчук, более 10% обращений поступают от семей, которые пытаются получить официальное подтверждение того, пропал ли военнослужащий без вести или погиб. Иностранные бойцы также жаловались на задержки выплат, нехватку обеспечения, отсутствие надлежащей медицинской помощи и проблемы с получением документов, подтверждающих участие в боевых действиях.

В парламенте также работают над законодательными изменениями, которые должны упростить процедуры легализации пребывания иностранных военных, продлить соответствующие сроки и уменьшить бюрократическую нагрузку.

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