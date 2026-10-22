В Україні створили групу з питань іноземних військових — Politico Europe

Міністерство оборони України створило робочу групу для поліпшення умов служби, легалізації перебування та розв’язання проблем іноземних військових і членів їхніх сімей. Як повідомляє Politico, це відбулося на тлі скарг добровольців на проблеми з міграційними документами, статусом учасника бойових дій, медичною допомогою та виплатами.

Станом на серпень у Збройних силах України служили близько 16 тисяч іноземців із 72 країн. За словами керівниці департаменту захисту прав військовослужбовців офісу військового омбудсмана Людмили Каленчук, приблизно 8 тисяч іноземних добровольців служать у Сухопутних військах, ще близько 8 тисяч — у Нацгвардії, Державній спеціальній службі транспорту та інших підрозділах.

Проблеми з дозволами на проживання

Закон, ухвалений Верховною Радою торік, зобов’язує іноземців, які служать у війську, до 10 листопада подати документи для оформлення тимчасової посвідки на проживання. Заступниця міністра оборони Любов Галан заявила, що без змін після цієї дати значна кількість іноземців, які захищають Україну, формально може опинитися в країні незаконно.

Водночас у рекрутинговій інформації для добровольців зазначено, що військовий контракт є підставою для законного довгострокового перебування в Україні. Галан пояснила, що чимало військових не можуть завершити процедуру отримання посвідки, оскільки виконують бойові завдання далеко від місця дислокації своїх частин і не мають можливості одночасно збирати документи та відвідувати міграційну службу.

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Скарги військових і їхніх родин

Цього року офіс військового омбудсмана отримав понад 300 звернень від іноземних добровольців та їхніх родин. Скарги стосувалися оформлення статусу учасника бойових дій, дострокового розірвання контрактів за бажанням військовослужбовця та своєчасного надання медичної допомоги.

За даними Каленчук, понад 10% звернень надходять від сімей, які намагаються отримати офіційне підтвердження, чи військовий зник безвісти або загинув. Іноземні бійці також скаржилися на затримки виплат, нестачу забезпечення, відсутність належної медичної допомоги та проблеми з отриманням документів, що підтверджують участь у бойових діях.

У парламенті також працюють над законодавчими змінами, які мають спростити процедури легалізації перебування іноземних військових, продовжити відповідні строки та зменшити бюрократичне навантаження.

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