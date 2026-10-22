在文尼察，在喷气式无人机袭击期间发生了一连串爆炸

10月22日白天，俄罗斯对乌克兰的袭击仍在继续。此次威胁波及了文尼察，该市传出了一连串爆炸声。据初步消息，该市正遭受喷气式无人机的袭击。

关于此次袭击有哪些已知信息？

16时17分，文尼察区发布了黄色级别的防空警报。该州多个地区均面临无人机袭击的威胁。

16时21分，乌克兰武装部队空军通报称，一架喷气式无人机正朝省会方向飞行，其航线经过蒂夫里夫。

仅四分钟后，市区便传来了第一声爆炸声。在不到10分钟的时间里，该地区又接连发生了一系列爆炸。



与此同时，乌克兰武装部队空军警告称，还有一架敌方喷气式无人机正途经利波维茨，朝文尼察方向飞行。



据乌克兰公共广播公司报道。



在俄罗斯袭击后，文尼察市断电，关键基础设施已切换至备用电源。



需要指出的是，10月17日周六凌晨，俄罗斯恐怖主义部队使用弹道导弹、巡航导弹、“卡利布”导弹以及332架攻击型无人机袭击了乌克兰。

10月16日晚，俄罗斯恐怖主义部队使用“班德罗尔”导弹袭击了哈尔科夫。一枚导弹击中了一栋高层住宅楼，造成9人受伤。

10月16日当天，俄罗斯动用300多架各类型攻击型无人机（包括喷气式无人机）以及15枚S-8000型“班德罗尔/丹-T”导弹袭击了乌克兰。



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