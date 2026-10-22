Rosyjski atak na Ukrainę trwał dalej w ciągu dnia 22 października. Tym razem zagrożenie dotarło do Winnicy, gdzie rozległa się seria wybuchów. Według wstępnych informacji miasto jest atakowane przez bezzałogowe statki powietrzne z silnikiem odrzutowym.

Co wiadomo o ataku?

O godz. 16:17 ogłoszono żółty alarm powietrzny w rejonie winnickim. Ogólnie rzecz biorąc, w kilku rejonach obwodu istniało zagrożenie atakiem dronów.

O godz. 16:21 Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowały o ruchu drona odrzutowego w kierunku centrum obwodu. Leciał on w pobliżu Tywrów.

Już cztery minuty później w mieście rozległy się pierwsze wybuchy. W ciągu niecałych 10 minut nastąpiła kolejna seria wybuchów.



Jednocześnie Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy ostrzegły o kolejnym wrogim bezzałogowym statku powietrznym z napędem odrzutowym, lecącym w kierunku Winnicy obok Lipowca.



Informację tę podaje serwis Suspilne.



Po rosyjskim ataku Winnica została pozbawiona prądu, a infrastruktura krytyczna jest zasilana z zasilania awaryjnego.



Przypomnijmy, że w nocy z piątku na sobotę, 17 października, rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Ukrainę pociskami balistycznymi, rakietami skrzydłowymi, pociskami „Kalibr” oraz 332 dronami uderzeniowymi.

Wieczorem 16 października rosyjskie siły terrorystyczne zaatakowały Charków rakietami „Banderole”. Uderzenie spadło na wieżowiec, w wyniku czego rannych zostało dziewięć osób.

W ciągu dnia 16 października Rosja zaatakowała Ukrainę ponad 300 dronami uderzeniowymi różnych typów, w tym dronami odrzutowymi, a także 15 pociskami S-8000 „Banderole/Dan-T”.



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