В Виннице прогремела серия взрывов во время атаки реактивных БПЛА

Российская атака на Украину продолжилась днём 22 октября. На этот раз угроза дошла до Винницы, где раздалась серия взрывов. По предварительной информации, город атакуют реактивные беспилотники.

Что известно об атаке?

Воздушная тревога желтого уровня в Винницком районе была объявлена в 16:17. В целом в нескольких районах области существовала угроза атаки дронов.

В 16:21 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении реактивного беспилотника в направлении областного центра. Он пролетал мимо Тыврова.

Уже через четыре минуты в городе прогремели первые взрывы. В течение менее чем 10 минут там раздалась еще одна серия взрывов.



В то же время ВВС ВСУ предупредили о еще одном вражеском реактивном БПЛА, летевшем курсом на Винницу мимо Липовец.



Об этом пишет «Суспильне».



После российского удара Винница осталась без электричества, критическая инфраструктура перешла на резервное питание.



Напомним, что в ночь на субботу, 17 октября, российские террористические войска атаковали Украину баллистическими ракетами, крылатыми ракетами, «Калибрами» и 332 ударными дронами.

Российские террористические войска вечером 16 октября атаковали Харьков ракетами «Бандероль». Удар пришелся на многоэтажный дом, в результате чего пострадали девять человек.

В течение дня 16 октября Россия атаковала Украину более чем 300 ударными беспилотниками различных типов, в частности реактивными дронами, а также 15 ракетами S-8000 «Бандероль/Дань-Т».



Читай нас в