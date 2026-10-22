Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na dzień 22 października

Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 280 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 22 października 2026 roku.

Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 22 października straciła:

personel – około 1 572 790 (+2 250) osób;

czołgów – 12 439 (+3) szt.;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 594 (+8) sztuk;

systemów artyleryjskich – 51 447 (+44) szt.;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 229 (+1) szt.;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 719 (+3) szt.;

samolotów – 449 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 2 997 (+7) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 575 142 (+1 750) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 165 641 (+363) szt.;

techniki specjalnej – 4 846 (+2) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Przypomnijmy, że drony zaatakowały rosyjskie regiony, a wybuchy rozległy się w kilku obwodach.

Tymczasem na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.

Siły obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika.

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