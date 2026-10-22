Sztab Generalny zaktualizował dane dotyczące strat Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie na dzień 22 października
Według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy w ciągu ostatnich 24 godzin ukraińscy obrońcy zlikwidowali kolejnych 1 280 rosyjskich okupantów. Nowe dane dotyczące strat przeciwnika opublikowano na dzień 22 października 2026 roku.
Rosja w wojnie z Ukrainą na dzień 22 października straciła:
- personel – około 1 572 790 (+2 250) osób;
- czołgów – 12 439 (+3) szt.;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 594 (+8) sztuk;
- systemów artyleryjskich – 51 447 (+44) szt.;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 229 (+1) szt.;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 719 (+3) szt.;
- samolotów – 449 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 2 997 (+7) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 575 142 (+1 750) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 165 641 (+363) szt.;
- techniki specjalnej – 4 846 (+2) szt.
Źródło: Sztab Generalny
Przypomnijmy, że drony zaatakowały rosyjskie regiony, a wybuchy rozległy się w kilku obwodach.
Tymczasem na froncie doszło do 165 starć bojowych w ciągu doby.
Siły obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej.
W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika.