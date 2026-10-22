Rosyjskie wojska zakończyły przygotowania do zmechanizowanych ataków na południu Ukrainy jesienią i zaczęły przemieszczać pojazdy opancerzone do rejonów, z których planują rozpocząć działania ofensywne. Wcześniej okupanci przez kilka miesięcy nie przeprowadzali takich ataków.

Poinformowała o tym zastępczyni rzecznika Grupy Wojsk (Sił) „Południe” Anastazja Szewczenko.

„Obecnie, według naszych danych, po kilkumiesięcznej przerwie Rosjanie przygotowują się do ponownego użycia pojazdów opancerzonych na południu. Rosyjscy żołnierze zakończyli przygotowania do zmechanizowanych ataków w okresie jesiennym i wysyłają sprzęt do rejonów, z których planują rozpocząć działania ofensywne” – poinformowała Szewczenko.

Zaznaczyła, że obecnie najgorętszym punktem w strefie operacyjnej grupowania wojsk (sił) „Południe” jest kierunek na Huliaipole, gdzie siłom obronnym przeciwstawia się jedno z największych zgrupowań okupantów, w skład którego wchodzą siły aż kilku armii ogólnowojskowych Federacji Rosyjskiej.

Średnio na tym kierunku odnotowuje się 10–20 starć bojowych dziennie. Wróg próbuje posuwać się w kierunku miejscowości Rybne, Nowe Zaporoże, Równe, Kosowce, Ternuwate, Werchnia Tersa, Girkie, Czarivne, Zaliznychne, Omelnyk, Nowoseliwka i Jegorówka.

Według zastępczyni rzecznika rosyjskie wojska zrezygnowały z działań ofensywnych na szerokim froncie i stosują taktykę infiltracji.

Ponadto przeciwnik okresowo próbuje przeprowadzać szturmy małymi grupami przy wsparciu pojazdów silnikowych — motocykli i quadów.

„Ten rodzaj transportu jest zwrotny i szybki” – dodała Szewczenko.

Jednocześnie zapewniła, że Rosjanie nie powinni liczyć na swobodny postęp.

„Nasze oddziały kontrolują szlaki logistyczne wroga oraz systematycznie wykrywają i niszczą jego sprzęt i personel jeszcze podczas przemieszczania się” – podkreśliła zastępczyni rzecznika.

Szewczenko podała również dane dotyczące strat rosyjskich wojsk w strefie operacyjnej grupowania „Południe”.

„W szczególności, jeśli mówić językiem liczb, tylko od początku października oddziały grupowania wojsk (sił) „Południe” zniszczyły ponad 3 000 okupantów oraz 1 300 sztuk uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Tak więc wróg ponosi znaczne straty w strefie operacyjnej grupowania „Południe” – podsumowała w komentarzu dla „Ukrinformu”.

W nocy z 21 na 22 października rosyjskie wojska przeprowadziły atak na cywilne przedsiębiorstwo w obwodzie odeskim, specjalizujące się w produkcji artykułów spożywczych.

Przypomnijmy, że w Kijowie ograniczono ruch na Moście Południowym po rosyjskim ostrale.

Wcześniej w Kijowie ograniczono ruch pociągów zielonej linii metra z powodu uszkodzeń Mostu Południowego.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych.

Czytaj nas na