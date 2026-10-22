Россия готовится возобновить механизированные атаки на юге Украины

Российские войска завершили подготовку к механизированным атакам на юге Украины осенью и начали выдвигать бронетехнику в районы, откуда планируют начать наступательные действия. До этого оккупанты несколько месяцев не проводили таких атак.

Об этом рассказала заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) «Юг» Анастасия Шевченко.

«Сейчас же, по нашим данным, после нескольких месяцев перерыва россияне готовятся вновь применять бронетехнику на юге. Российские военные завершили подготовку к механизированным атакам в осенний период и выдвигают технику в районы, откуда планируют начать наступательные действия», — сообщила Шевченко.

Она отметила, что в настоящее время самым горячим в оперативной зоне группировки войск (сил) «Юг» является Гуляйпольское направление, где Силам обороны противостоит одна из крупнейших группировок оккупантов, в состав которого входят силы сразу нескольких общевойсковых армий РФ.

В среднем на этом направлении фиксируется по 10–20 боевых столкновений в сутки. Враг пытается продвинуться в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Ровно, Косовцево, Тернуватое, Верхняя Терса, Горкое, Чаривное, Железнодорожное, Омельник, Новоселовка и Егоровка.

По словам заместителя пресс-секретаря, российские войска отказались от наступательных действий на широком фронте и применяют тактику инфильтрации.

Кроме того, противник периодически пытается проводить штурмы небольшими группами при поддержке мототехники — мотоциклов и квадроциклов.

«Этот вид транспорта маневренный и быстрый», — добавила Шевченко.

В то же время она заверила, что россиянам не стоит рассчитывать на беспрепятственное продвижение.

«Наши подразделения контролируют логистические пути врага и систематически выявляют и поражают его технику и личный состав еще во время выдвижения», — подчеркнула заместитель пресс-секретаря.

Шевченко также привела данные о потерях российских войск в операционной зоне группировки «Юг».

«В частности, если говорить цифрами, то только с начала октября подразделения группировки войск (сил) «Юг» уничтожили более 3 000 оккупантов и 1 300 единиц вооружения и военной техники. Таким образом, враг несет значительные потери в оперативной зоне ОГ «Юг», — подытожила она в комментарии «Укринформу».

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