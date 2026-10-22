俄军已完成今秋在乌克兰南部发动机械化进攻的准备工作，并开始向计划发起进攻的地区调遣装甲车辆。在此之前，占领军已有数月未进行此类进攻。

“南部”部队（力量）集团副发言人阿纳斯塔西娅·舍甫琴科透露了这一消息。

“目前，根据我们的情报，在暂停数月后，俄军正准备在南部再次动用装甲车辆。 俄军已完成秋季机械化进攻的准备工作，并正将装备调往计划发起进攻的地区，”舍甫琴科表示。

她指出，目前在“南部”部队（力量）作战区内，最激烈的战事发生在古利亚皮尔方向，乌克兰防卫部队在此面临占领军最大规模的部队之一， 该集团由俄罗斯联邦多个陆军部队组成。

该方向平均每天发生10至20次交火。敌军正试图向里布内、 新扎波罗热、里夫内、科西夫采韦、特尔努瓦特、上特尔萨、吉尔克、查里夫内、扎利兹尼奇内、奥梅利尼克、诺沃塞利夫卡和叶戈罗夫卡等居民点推进。

据副发言人称，俄军已放弃在宽广战线上发动进攻，转而采用渗透战术。

此外，敌军还时常试图在摩托车和四轮摩托车的支援下，以小分队形式发动突袭。

“这种交通工具机动性强且速度快，”舍甫琴科补充道。

与此同时，她强调，俄军不应指望能畅通无阻地推进。

“我方部队控制着敌方的补给线，并在敌军推进过程中系统地发现并摧毁其装备和人员，”这位副发言人强调道。

舍甫琴科还列举了“南方”作战群行动区内俄军的伤亡数据。

“具体来说，仅从10月初至今，‘南方’作战群的部队就消灭了3000多名占领者，并摧毁了1300多件武器和军事装备。 因此，敌军在‘南方’作战群的作战区域内遭受了重大损失，”她在接受“乌克兰通讯社”采访时总结道。

10月22日夜间，俄军袭击了敖德萨州一家专门生产食品的民用企业。

需要提醒的是，在基辅，由于俄罗斯的炮击，南桥的交通已受到限制。

此前，由于南桥受损，基辅已限制地铁“绿线”列车的运行。

需要指出的是，俄罗斯曾动用弹道导弹对基辅发动了大规模袭击。

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