Według stanu na poranek 22 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów odnotowano przerwy w dostawach prądu do odbiorców w sześciu obwodach Ukrainy. W niektórych regionach obowiązują również harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej, obejmujące do dwóch tur.

„Wróg nadal atakuje cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy. W rezultacie rano odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, sumskim, charkowskim i chersońskim” – czytamy w komunikacie.

Pracownicy sektora energetycznego rozpoczęli prace naprawcze wszędzie tam, gdzie pozwala na to sytuacja bezpieczeństwa.

W związku ze skutkami rosyjskich ataków w niektórych obwodach do końca doby konieczne jest stosowanie harmonogramów ograniczeń mocy dla przemysłu oraz harmonogramów godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej w dwóch etapach.

Zużycie energii elektrycznej o godz. 9:30 w czwartek odpowiada poziomowi z poprzedniego dnia. Ukrenergo wzywa do ograniczenia korzystania z urządzeń elektrycznych o dużej mocy w godzinach od 16:00 do 22:00.

Informację tę podała spółka NEC „Ukrenergo” na Facebooku.

Rosyjskie drony uszkodziły obiekty energetyczne w obwodzie chmielnickim.

W Kijowie i siedmiu obwodach odnotowano nowe przerwy w dostawach prądu spowodowane atakami Rosji.

W niektórych obwodach wprowadzono awaryjne wyłączenia prądu — poinformowało Ukenergo.

Wcześniej Ministerstwo Energii wezwało do niepublikowania zdjęć i filmów z miejsc ataków na infrastrukturę energetyczną.

W Kijowie i obwodzie kijowskim przeprowadzono inspekcję podstacji „Ukrenergo” oraz innych obiektów wytwarzających energię elektryczną, które są systematycznie atakowane przez Rosję. Podczas wizyty sprawdzono skutki ostatnich rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną oraz postęp prac naprawczych.

W wyniku rosyjskich ataków odcięto dostawy prądu do odbiorców w sześciu obwodach.

Rosyjski dron uderzył w obiekt energetyczny w obwodzie poltawskim, w wyniku czego 6 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

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