Из-за российских обстрелов остались без электричества потребители в шести областях Украины

По состоянию на утро 22 октября в результате российских обстрелов было зафиксировано отключение электроэнергии у потребителей в шести областях Украины. В некоторых регионах также действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме до двух очередей.

«Враг продолжает наносить удары по гражданской энергетической инфраструктуре Украины. В результате к утру зафиксированы новые отключения электроэнергии в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях», — говорится в сообщении.

Энергетики приступили к восстановительным работам везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Из-за последствий российских атак в некоторых областях до конца суток вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений в объеме до 2 очередей.

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 четверга соответствует уровню предыдущего дня. «Укрэнерго» призывает ограничить использование мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго» в Facebook.

Российские дроны повредили энергообъекты в Хмельницкой области.

В Киеве и семи областях зафиксированы новые отключения электроэнергии из-за ударов РФ.

В некоторых областях ввели аварийные отключения света, — «Укрэнерго».

Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по энергетике.

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

Читай нас в