У частині областей запровадили аварійні відключення світла, — Укренерго

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Вранці 9 жовтня в окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення в областях, де застосовують аварійні відключення, тимчасово не діють.

«Через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі — в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють», — ідеться в повідомленні компанії.

Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

До цього часу жителям регіонів, де застосовують аварійні обмеження, варто враховувати, що попередньо оприлюднені графіки відключень тимчасово не діють.

Про це станом на 9:00 9 жовтня повідомила НЕК «Укренерго» у Телеграмі.

У Києві 9 жовтня внаслідок російського обстрілу виникли перебої з електропостачанням у низці районів міста. Без світла або з нестабільним електропостачанням залишилася значна кількість споживачів.

Раніше Міненерго закликало не публікувати фото та відео з місць ударів по енергетиці.

У Києві та Київській області оглянули підстанції «Укренерго» та інші об’єкти генерації електроенергії, які систематично атакує Росія. Під час візиту перевірили наслідки останніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі та хід відновлювальних робіт.

Через російські атаки знеструмлені споживачі у шести областях.

Російський дрон влучив в енергооб’єкт на Полтавщині, без світла залишилися 6 тисяч споживачів.

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