В некоторых областях введены аварийные отключения электроэнергии, — «Укрэнерго»
Утром 9 октября в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. Ранее обнародованные графики отключений в областях, где применяются аварийные отключения, временно не действуют.
«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной очередными российскими обстрелами, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Ранее обнародованные графики отключений в регионах, где введены аварийные отключения, в настоящее время не действуют», — говорится в сообщении компании.
Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
До этого момента жителям регионов, где применяются аварийные ограничения, следует учитывать, что предварительно обнародованные графики отключений временно не действуют.
Об этом по состоянию на 9:00 9 октября сообщила НЭК «Укрэнерго» в Telegram.
В Киеве 9 октября в результате российского обстрела возникли перебои с электроснабжением в ряде районов города. Без света или с нестабильным электроснабжением осталось значительное количество потребителей.
Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по энергетическим объектам.
В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.
Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.
Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.