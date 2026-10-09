В некоторых областях введены аварийные отключения электроэнергии, — «Укрэнерго»

Утром 9 октября в отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами. Ранее обнародованные графики отключений в областях, где применяются аварийные отключения, временно не действуют.

«Из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной очередными российскими обстрелами, в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Ранее обнародованные графики отключений в регионах, где введены аварийные отключения, в настоящее время не действуют», — говорится в сообщении компании.

Энергетики работают над скорейшим восстановлением стабильного электроснабжения. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

До этого момента жителям регионов, где применяются аварийные ограничения, следует учитывать, что предварительно обнародованные графики отключений временно не действуют.

Об этом по состоянию на 9:00 9 октября сообщила НЭК «Укрэнерго» в Telegram.

В Киеве 9 октября в результате российского обстрела возникли перебои с электроснабжением в ряде районов города. Без света или с нестабильным электроснабжением осталось значительное количество потребителей.

Ранее Минэнерго призвало не публиковать фото и видео с мест ударов по энергетическим объектам.

В Киеве и Киевской области осмотрели подстанции «Укрэнерго» и другие объекты генерации электроэнергии, которые систематически атакует Россия. Во время визита проверили последствия последних российских ударов по энергетической инфраструктуре и ход восстановительных работ.

Из-за российских атак остались без электричества потребители в шести областях.

Российский дрон поразил энергообъект в Полтавской области, без света остались 6 тысяч потребителей.

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