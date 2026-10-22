由于俄罗斯的炮击，乌克兰六个地区的用户遭遇停电

截至10月22日早晨，由于俄罗斯的炮击，乌克兰六个地区的用户已出现停电情况。部分地区还实施了分时段限电措施，限电轮次多达两轮。

“敌人继续对乌克兰的民用能源基础设施发动袭击。因此，截至上午，第聂伯罗彼得罗夫斯克州、顿涅茨克州、扎波罗热州、苏梅州、哈尔科夫州和赫尔松州出现了新的停电情况，”该通报称。

电力部门已在安全形势允许的各地展开抢修工作。

受俄罗斯袭击影响，部分地区在今日结束前将被迫对工业实施限电计划，并执行最多两轮的按小时轮流停电。

截至周四9:30，用电量与前一日持平。“乌克兰能源公司”呼吁民众在16:00至22:00期间限制使用大功率电器。

乌克兰国家电力公司（NEC "Ukrenergo"）在Facebook上发布了这一消息。

俄罗斯无人机袭击了赫梅利尼茨基州的电力设施。

基辅及七个州因俄罗斯的袭击而出现新的停电情况。

乌克兰国家能源公司表示，部分地区已实施紧急限电措施。

此前，乌克兰能源部呼吁不要发布电力设施遭袭现场的照片和视频。

在基辅及基辅州，对“乌克兰能源公司”的变电站及其他经常遭受俄罗斯袭击的发电设施进行了视察。视察期间，检查了俄罗斯最近对能源基础设施袭击造成的后果以及修复工作的进展。

由于俄罗斯的袭击，六个州的用户遭遇停电。

一架俄罗斯无人机击中了波尔塔瓦州的一处能源设施，导致6000名用户断电。

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