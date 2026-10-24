Rosja ostrzelała obwód sumski; w ciągu ostatnich 24 godzin rannych zostało siedmiu cywilów

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ostrzałów w ciągu ostatnich 24 godzin, 23 października, rannych zostało siedmiu cywilów. Atakom wroga poddano 25 miejscowości w 16 gminach. Rosyjskie wojska uszkodziły budynki mieszkalne, placówkę edukacyjną, budynki administracyjne, środki transportu oraz inne obiekty infrastruktury cywilnej.

Według danych Obwodnej Administracji, w gminie Hlukhiv w wyniku trafień rosyjskich dronów rannych i kontuzjowanych zostało pięć osób: mężczyźni w wieku 74 i 25 lat, a także kobiety w wieku 20, 23 i 64 lat.

Ponadto 80-letni mężczyzna i 74-letnia kobieta doświadczyli ostrej reakcji na stres.

Ogółem od rana 23 października do rana 24 października wojska rosyjskie przeprowadziły ponad 40 ostrzałów obwodu sumskiego. Najwięcej ataków odnotowano w rejonach sumskim i szostkowskim.

Do ataków na region rosyjskie siły zbrojne wykorzystywały artylerię, moździerze, drony FPV, inne bezzałogowe statki powietrzne oraz kierowane bomby lotnicze.

W wyniku rosyjskich ataków uszkodzeniu uległy obiekty w kilku gminach obwodu.

Gmina Hlukhiv: uszkodzone zostały budynki administracyjne, budynki wielorodzinne, samochód oraz obiekt infrastruktury cywilnej.

Gmina Seredyno-Bud: zniszczono domy prywatne i budynki gospodarcze.

Gmina Rychkivska: uszkodzony lokal sklepowy.

Gmina Chutir-Mykhailivska: uszkodzono lokal administracyjny.

Gmina Konotop: uszkodzony obiekt infrastruktury cywilnej, domy prywatne, placówka edukacyjna oraz lokal niemieszkalny.

Uszkodzenia odnotowano również w gminach Popivska, Zno-Nowogrodzka, Esmańska, Sveska, Sumskaja i Szostkinska. Ucierpiały tam budynki mieszkalne, lokale niemieszkalne, środki transportu, nawierzchnia dróg oraz obiekty infrastruktury cywilnej.

Według informacji Sumskiej Obwodowej Administracji, w ciągu doby alarm powietrzny w obwodzie trwał 18 godzin i 5 minut.

Rosyjskie ostrzały spowodowały zniszczenia infrastruktury cywilnej i doprowadziły do obrażeń wśród ludności cywilnej w regionie przygranicznym.

Informację tę podała Sumska Okręgowa Administracja Wojskowa na Telegramie.

W obwodzie chersońskim w ciągu ostatniej doby, 23 października, w wyniku rosyjskich ostrzałów rannych zostało sześć osób. Rosyjskie wojska zaatakowały miejscowości przy użyciu lotnictwa, dronów i artylerii, uszkadzając budynki mieszkalne, samochody i obiekty infrastruktury.

Wojska rosyjskie prawie 70 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów i artylerii. Ataki dotknęły cztery rejony, w szczególności Dniepr, Nikopol oraz Krywójż. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych.

Ogółem w ciągu doby wojska rosyjskie użyły przeciwko obwodowi dniepropetrowskiemu dronów i artylerii. W wyniku ataków zginęła jedna osoba, a 11 zostało rannych. Najwięcej poszkodowanych odnotowano w Dnieprze, gdzie osiem osób przebywa w szpitalu. Informację tę podał Ganzhav na swoim kanale w Telegramie.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały Dniepr i obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. W wyniku ostrzałów rannych zostało dwie osoby.

W ciągu dnia rosyjskie wojska ponad 50 razy zaatakowały pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów zginęła jedna osoba, a kolejny mężczyzna odniósł rany i znajduje się w stanie krytycznym. Atakom uległy budynki mieszkalne, budynek administracyjny, szkoła sportowa, samochody oraz infrastruktura.

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