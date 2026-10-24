Ukraińscy piloci przeprowadzili serię nalotów na pozycje rosyjskich okupantów w strefie operacyjnej Grupy Wojsk „Południe”. W wyniku trafień zniszczono punkty dowodzenia, schronienia i pozycje wroga wraz z personelem.

Załogi myśliwców Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy wykonały szereg lotów bojowych na prośbę Grupy Wojsk „Południe”.

Ukraińskie siły powietrzne przeprowadziły ataki na wykryte obiekty rosyjskich najeźdźców. Zgodnie z dostępnymi informacjami precyzyjne trafienia pozwoliły zniszczyć wrogie punkty dowodzenia, schronienia oraz pozycje, w których przebywali rosyjscy żołnierze.

Nagrania z działań bojowych ukraińskiego lotnictwa oraz wyniki ataków opublikowano na oficjalnym kanale Telegramie Grupy Wojsk „Południe”.

Wieczorem 23 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły atak rakietowy na zakład „Proton” w rosyjskim Orle. Do ataku mogło zostać użytych co najmniej pięć pocisków manewrujących Storm Shadow / SCALP. Na opublikowanych zdjęciach widać znaczne zniszczenia jednej z hal produkcyjnych, która mogła zostać całkowicie zniszczona.

W nocy 24 października w rosyjskim Rostowie po wybuchach doszło do przerw w dostawach prądu i wybuchł pożar. Część miasta pozostała bez prądu.

W sobotę, 24 października, w rosyjskim mieście Togliatti w obwodzie samarskim rozległa się seria potężnych wybuchów, po których wybuchł rozległy pożar. Według wstępnych informacji drony zaatakowały zakład „Togliattikauçuk”.

W rosyjskim mieście Orel, w wyniku uderzenia rakietowego, znacznie ucierpiał zakład „Proton”, produkujący komponenty elektroniczne dla przemysłu i sprzętu specjalistycznego. Według doniesień rosyjskich mediów i opublikowanych zdjęć w zakładzie zniszczono co najmniej jedną halę produkcyjną, a część pięter, dach i fasada budynku zawaliły się. Według danych ze źródeł ukraińskich produkty tej fabryki są wykorzystywane również w rosyjskim kompleksie wojskowo-przemysłowym.

W moskiewskim centrum biznesowym „Moskwa-City” ewakuowano ludzi z kompleksu IQ-Kvartal, gdzie znajdują się biura trzech rosyjskich ministerstw.

W Moskwie rozpoczęto ewakuację pasażerów z części terminali lotniska Szeremietiewo po ogłoszeniu alarmu lotniczego. Tymczasowo ograniczono również ruch lotniczy na czterech lotniskach w aglomeracji moskiewskiej, informuje RMF24 .

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