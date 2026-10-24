乌克兰武装部队空军在南部摧毁了占领军的指挥所和掩体，并消灭了其中的人员

乌克兰飞行员对“南部”部队集团作战区内的俄罗斯占领军阵地实施了一系列空中打击。打击命中后，敌方指挥所、掩体及阵地连同人员一并被摧毁。

乌克兰武装部队空军的战斗机机组应“南部”部队集团的请求，执行了一系列作战飞行任务。

乌克兰空军对已发现的俄罗斯侵略者目标实施了打击。据现有信息显示，精准打击成功摧毁了敌方指挥所、掩体以及俄军人员所在的阵地。

乌克兰空军的作战画面及打击结果已在“南部”部队集团的官方Telegram频道上公布。

10月23日晚，乌克兰国防军对位于俄罗斯奥廖尔市的“质子”企业发动了导弹打击。 此次袭击可能使用了至少五枚“风暴阴影”（Storm Shadow）/“斯卡尔普”（SCALP）巡航导弹。公布的画面显示，其中一座生产车间遭到严重破坏，可能已被彻底摧毁。

10月24日深夜，俄罗斯罗斯托夫市发生爆炸后，供电中断并引发大火，该市部分地区陷入停电。

10月24日星期六，俄罗斯萨马拉州托利亚蒂市发生了一连串剧烈爆炸，随后引发了大规模火灾。据初步消息，无人机袭击了“托利亚蒂橡胶”企业。

在俄罗斯奥廖尔市，生产工业及特种设备电子元件的“质子”工厂在遭受导弹袭击后遭受了严重破坏。 据俄罗斯媒体报道及公开的照片显示，该企业至少有一个生产车间被摧毁，部分楼层、屋顶和建筑外墙已坍塌。 据乌克兰消息来源称，该工厂的产品也被用于俄罗斯军工复合体。

在莫斯科商业中心“莫斯科城”，位于IQ-Quartal综合体内的三家俄罗斯部委办公室已疏散人员。

关注我们在