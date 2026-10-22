Генштаб оновив втрати Росії у війні проти України на 22 жовтня

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За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські захисники знищили ще 1 280 російських окупантів. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 22 жовтня 2026 року.

РФ у війні з Україною станом на 22 жовтня втратила:

особового складу – близько 1 572 790 (+2 250) осіб;

танків – 12 439 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 25 594 (+8) од.;

артилерійських систем – 51 447 (+44) од.;

РСЗВ – 2 229 (+1) од.;

засобів ППО – 1 719 (+3) од.;

літаків – 449 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 997 (+7) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 575 142 (+1 750) од.;

крилатих ракет – 5 138 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 165 641 (+363) од.;

спеціальної техніки – 4 846 (+2) од.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, дрони атакували російські регіони, вибухи лунали в кількох областях.

Тим часом на фронті відбулося 165 бойових зіткнень за добу.

Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника.

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