总参谋部更新了截至10月22日俄罗斯在对乌克兰战争中的伤亡情况

据乌克兰武装部队总参谋部消息，过去24小时内，乌克兰守军又消灭了1280名俄罗斯占领军。这些关于敌方伤亡的最新数据是截至2026年10月22日公布的。

截至10月22日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1 572 790人（+2 250人）；

坦克——12 439（+3）辆；

装甲战斗车——25 594辆（+8辆）；

火炮系统——51 447 (+44) 门；

多管火箭炮系统——2 229（+1）套；

防空武器——1 719 (+3) 套；

飞机——449架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——2 997 (+7) 套；

作战-战术级无人机——575 142 (+1 750) 架；

巡航导弹——5 138 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2 (+0) 艘；

汽车及油罐车——165 641 (+363) 辆；

特种装备——4 846 (+2) 辆

来源：总参谋部

需要指出的是，无人机袭击了俄罗斯多个地区，数个州传出了爆炸声。

与此同时，前线在过去24小时内发生了165次交火。

乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。

由于此前在俄罗斯境内实施的打击，已确认敌方燃料与能源综合体的一系列设施遭到破坏。

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