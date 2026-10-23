俄罗斯每月可生产300多枚弹道导弹——伊格纳特

如果俄罗斯保持目前的导弹袭击频率，每月沿弹道轨迹袭击乌克兰的导弹数量可能超过300枚。 为了应对此类袭击，乌克兰将需要大量用于防空系统的拦截导弹，特别是“爱国者”系统。

乌克兰必须做好应对导弹袭击加剧的准备。具体而言，在三天内，俄罗斯向乌克兰境内发射了近80枚导弹：第一天39枚，第二天16枚，第三天23枚。

如果这种炮击强度持续下去，俄罗斯军队一个月内可能发射320枚或更多沿弹道轨迹攻击的导弹。

与此同时，尤里·伊格纳特对俄罗斯能否长期维持如此高的打击强度表示怀疑，因为其武器储备有限。

“我对此表示怀疑，因为他们目前正在集中发射导弹，但他们的储备毕竟不是无穷无尽的，”这位空军代表指出。

尤里·伊格纳特还强调，每月摧毁300多枚导弹，将需要大量用于防空系统的拦截导弹，而这些导弹是乌克兰从国际合作伙伴那里获得的。

其中，用于对抗弹道导弹的美国“爱国者”系统拦截弹尤为重要。

因此，如果俄罗斯保持当前的打击强度，将给乌克兰防空系统带来额外负担，并需要合作伙伴稳定供应弹药。

乌克兰武装部队空军司令部通讯处处长尤里·伊格纳特对此发表了声明。

10月23日中午，俄军出动无人机袭击了切尔尼戈夫的一家企业。袭击导致多人被困在废墟之下。

俄罗斯袭击了切尔尼戈夫的一处能源设施，导致超过1万名用户断电。

俄罗斯用无人机袭击切尔尼戈夫，造成两名儿童受伤。

占领军动用无人机对切尔尼戈夫州发动大规模袭击，造成8人受伤。

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