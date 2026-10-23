Россия может производить более 300 баллистических ракет в месяц, — Игнат

Если Россия сохранит нынешние темпы ракетных ударов, количество ракет, атакующих Украину по баллистической траектории, может превысить 300 в месяц. Для противодействия таким атакам Украине понадобится значительное количество ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, в частности Patriot.

Украина должна быть готова к усилению ракетных атак. В частности, в течение трех дней Россия выпустила по украинской территории почти 80 ракет: 39 — в первый день, 16 — во второй и еще 23 — в третий.

Если такая интенсивность обстрелов сохранится, за месяц российские войска могут применить 320 или более ракет, летящих по баллистической траектории.

В то же время Юрий Игнат сомневается, что Россия сможет длительное время поддерживать столь высокий темп ударов из-за ограниченных запасов вооружения.

«Я сомневаюсь, потому что они именно сейчас нагнетают ракеты, но ведь у них не бесконечные запасы», — отметил представитель Воздушных сил.

Юрий Игнат также подчеркнул, что уничтожение более 300 ракет в месяц потребует большого количества ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны, которые Украина получает от международных партнеров.

Особое значение имеют перехватчики для американских систем Patriot, которые используются для противодействия баллистическим ракетам.

Таким образом, возможное сохранение нынешней интенсивности российских ударов будет создавать дополнительную нагрузку на украинскую противовоздушную оборону и потребует стабильных поставок боеприпасов от партнеров.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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