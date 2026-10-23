Rosja może produkować ponad 300 rakiet balistycznych miesięcznie — Ignat

Jeśli Rosja utrzyma obecne tempo ataków rakietowych, liczba rakiet atakujących Ukrainę po trajektorii balistycznej może przekroczyć 300 miesięcznie. Aby przeciwdziałać takim atakom, Ukraina będzie potrzebowała znacznej liczby pocisków przechwytujących do systemów obrony przeciwlotniczej, w szczególności typu Patriot.

Ukraina musi być gotowa na nasilenie ataków rakietowych. W szczególności w ciągu trzech dni Rosja wystrzeliła na terytorium Ukrainy prawie 80 rakiet: 39 — pierwszego dnia, 16 — drugiego i kolejne 23 — trzeciego.

Jeśli taka intensywność ostrzałów się utrzyma, w ciągu miesiąca rosyjskie wojska mogą wystrzelić 320 lub więcej pocisków lecących po trajektorii balistycznej.

Jednocześnie Jurij Ignat wątpi, by Rosja była w stanie przez dłuższy czas utrzymać tak wysokie tempo ataków ze względu na ograniczone zapasy uzbrojenia.

„Wątpię w to, ponieważ właśnie teraz intensyfikują ostrzał rakietowy, ale ich zapasy nie są przecież nieograniczone” — zauważył przedstawiciel Sił Powietrznych.

Jurij Ignat podkreślił również, że zniszczenie ponad 300 rakiet miesięcznie będzie wymagało dużej liczby rakiet przechwytujących dla systemów obrony przeciwlotniczej, które Ukraina otrzymuje od międzynarodowych partnerów.

Szczególne znaczenie mają pociski przechwytujące przeznaczone do amerykańskich systemów Patriot, wykorzystywanych do zwalczania rakiet balistycznych.

W związku z tym utrzymanie obecnej intensywności rosyjskich ataków będzie stanowiło dodatkowe obciążenie dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i będzie wymagało stabilnych dostaw amunicji od partnerów.

Oświadczył to szef departamentu komunikacji Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat.

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