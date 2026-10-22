Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 22 октября

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 280 российских оккупантов. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 22 октября 2026 года.

РФ в войне с Украиной по состоянию на 22 октября потеряла:

личного состава – около 1 572 790 (+2 250) человек;

танков – 12 439 (+3) шт.;

боевых бронированных машин – 25 594 (+8) шт.;

артиллерийских систем – 51 447 (+44) шт.;

РСЗО – 2 229 (+1) ед.;

средств ПВО – 1 719 (+3) шт.;

самолетов – 449 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 2 997 (+7) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 575 142 (+1 750) шт.;

крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 165 641 (+363) шт.;

специальной техники – 4 846 (+2) ед.

Источник: Генштаб

Напомним, дроны атаковали российские регионы, взрывы прогремели в нескольких областях.

Между тем на фронте за сутки произошло 165 боевых столкновений.

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника.

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