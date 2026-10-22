Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 22 октября
По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 280 российских оккупантов. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 22 октября 2026 года.
РФ в войне с Украиной по состоянию на 22 октября потеряла:
- личного состава – около 1 572 790 (+2 250) человек;
- танков – 12 439 (+3) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 594 (+8) шт.;
- артиллерийских систем – 51 447 (+44) шт.;
- РСЗО – 2 229 (+1) ед.;
- средств ПВО – 1 719 (+3) шт.;
- самолетов – 449 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 997 (+7) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 575 142 (+1 750) шт.;
- крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 165 641 (+363) шт.;
- специальной техники – 4 846 (+2) ед.
Источник: Генштаб
Напомним, дроны атаковали российские регионы, взрывы прогремели в нескольких областях.
Между тем на фронте за сутки произошло 165 боевых столкновений.
Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии.
В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника.