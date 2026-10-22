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Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 22 октября

UA NEWS 22 Октября 2026 07:45
Генеральный штаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 22 октября

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские защитники уничтожили ещё 1 280 российских оккупантов. Новые данные о потерях противника были обнародованы по состоянию на 22 октября 2026 года.

 

РФ в войне с Украиной по состоянию на 22 октября потеряла:

  • личного состава – около 1 572 790 (+2 250) человек;
  • танков – 12 439 (+3) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 594 (+8) шт.;
  • артиллерийских систем – 51 447 (+44) шт.;
  • РСЗО – 2 229 (+1) ед.;
  • средств ПВО – 1 719 (+3) шт.;
  • самолетов – 449 (+0) шт.;
  • вертолетов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 997 (+7) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 575 142 (+1 750) шт.;
  • крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;
  • кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 165 641 (+363) шт.;
  • специальной техники – 4 846 (+2) ед.
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Источник: Генштаб

Напомним, дроны атаковали российские регионы, взрывы прогремели в нескольких областях.

Между тем на фронте за сутки произошло 165 боевых столкновений.

Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника.

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