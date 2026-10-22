Россияне обстреляли жилой район Днепра: повреждено 11 домов

В Днепре в результате российского обстрела возникли пожары в частном секторе. Информация о пострадавших уточняется.

Впоследствии мэр Борис Филатов уточнил, что в результате удара повреждены 11 частных домов. Один из них сгорел дотла, в других выбиты десятки окон и повреждены две крыши.

По словам Филатова, люди не пострадали. На месте работают городские службы и благотворители. Жителям также помогают оформить заявки на государственную программу «еВосстановление».

Источник: Днепропетровская ОГА, Борис Филатов.

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