Производство и продажи российского автогиганта «АвтоВАЗ» к концу года могут сократиться на 20–25 % из-за прекращения государственных программ субсидирования и льготного автокредитования. Об этом сообщает Минпромторг РФ.

Заложенные в российском бюджете 20 миллиардов рублей на льготные кредиты и 30 миллиардов на лизинг полностью исчерпались в сентябре, а дополнительные средства выделяться не будут из-за перегрузки бюджета военными расходами. Прекращение государственной поддержки сильнее всего ударит по «АвтоВАЗу», доля которого на российском рынке уже упала до критических 24%, поскольку у предприятия нет ресурсов для ценовых войн с китайскими автоконцернами.

Источник: The Moscow Times.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревожность. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Кредитование населения в России сократилось до шестилетнего минимума.

После трёх лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая ещё недавно казалась устойчивой к санкциям.

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