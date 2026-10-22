Produkcja i sprzedaż rosyjskiego giganta motoryzacyjnego „AvtoVAZ” mogą do końca roku spaść o 20–25% z powodu zakończenia państwowych programów dotacji i preferencyjnych kredytów samochodowych. Informuje o tym Ministerstwo Przemysłu i Handlu Federacji Rosyjskiej.

Przewidziane w rosyjskim budżecie 20 miliardów rubli na preferencyjne kredyty oraz 30 miliardów na leasing zostały całkowicie wyczerpane we wrześniu, a dodatkowe środki nie zostaną przyznane ze względu na obciążenie budżetu wydatkami wojskowymi. Zakończenie wsparcia państwowego najbardziej dotknie „AvtoVAZ”, którego udział w rosyjskim rynku spadł już do krytycznego poziomu 24%, ponieważ przedsiębiorstwo nie dysponuje zasobami niezbędnymi do prowadzenia wojen cenowych z chińskimi koncernami motoryzacyjnymi.

Źródło: The Moscow Times.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

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