Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Украина и Россия согласились сесть за стол переговоров, однако у сторон по-прежнему существуют значительные разногласия относительно условий возможного мирного соглашения.

Об этом он сказал в интервью журналистам Forbes. По словам Венса, причиной отсутствия договоренностей является то, что позиции Киева и Москвы по ключевым деталям переговорного процесса остаются слишком далекими.

Венс отметил, что специальный посланник США Стив Виткофф возобновил переговорные контакты и в течение последних дней общался с украинским и российским руководством.

Вице-президент США назвал дипломатические усилия сложным процессом и подчеркнул, что переговоры требуют повторных попыток. По его словам, американская команда продолжает работать над достижением договоренностей, хотя путь к миру остается непростым.

Источник: Forbes

Напомним, российский диктатор Владимир Путин попросил специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа передать слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за её усилия в гуманитарной сфере.

Вице-президент США Джей Ди Венс согласился со спецпредставителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом, который назвал российского правителя Владимира Путина «гуманистом».

Читай нас в