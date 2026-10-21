Путін попросив Віткоффа передати подяку Меланії Трамп
Російський диктатор Володимир Путін попросив спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа передати слова вдячності першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері.
Зустріч Путіна та Віткоффа відбулася в Санкт-Петербурзі.
«Зверну увагу на те, що Володимир Путін попросив Стіва Віткоффа передати вдячність першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері, зокрема – щодо возз’єднання дітей із сім’ями, а також за посередництво у вирішенні гострої ситуації, що склалася в місті Олешки Херсонської області», – сказав Ушаков.
Як відомо, заява пролунала після переговорів Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, які відбулися 21 жовтня в Санкт-Петербурзі.
Про це повідомив помічник президента Юрій Ушаков.
Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися.
Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.
Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.
До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.