Путін попросив Віткоффа передати подяку Меланії Трамп

0:00 / 0:00

Російський диктатор Володимир Путін попросив спеціального посланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа передати слова вдячності першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері.

Зустріч Путіна та Віткоффа відбулася в Санкт-Петербурзі.

«Зверну увагу на те, що Володимир Путін попросив Стіва Віткоффа передати вдячність першій леді США Меланії Трамп за її зусилля в гуманітарній сфері, зокрема – щодо возз’єднання дітей із сім’ями, а також за посередництво у вирішенні гострої ситуації, що склалася в місті Олешки Херсонської області», – сказав Ушаков.

Як відомо, заява пролунала після переговорів Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом, які відбулися 21 жовтня в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив помічник президента Юрій Ушаков.

Переговори Віткоффа з Путіним тривали три години та завершилися.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

Читай нас у