Путин попросил Виткоффа передать благодарность Мелании Трамп
Российский диктатор Владимир Путин попросил специального посланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа передать слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за её усилия в гуманитарной сфере.
Встреча Путина и Виткоффа состоялась в Санкт-Петербурге.
«Обращу внимание на то, что Владимир Путин попросил Стива Виткоффа передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за её усилия в гуманитарной сфере, в частности — в отношении воссоединения детей с семьями, а также за посредничество в урегулировании острой ситуации, сложившейся в городе Олешки Херсонской области», — сказал Ушаков.
Как известно, заявление прозвучало после переговоров Владимира Путина со спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом, которые состоялись 21 октября в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились.
Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.
Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.
До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.