Rosyjski dyktator Władimir Putin poprosił specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, o przekazanie słów wdzięczności pierwszej damie USA Melanii Trump za jej wysiłki w dziedzinie pomocy humanitarnej.

Spotkanie Putina i Witkofa odbyło się w Sankt Petersburgu.

„Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Władimir Putin poprosił Steve’a Witkofa o przekazanie podziękowań pierwszej damie USA Melanii Trump za jej wysiłki w dziedzinie pomocy humanitarnej, w szczególności w zakresie ponownego łączenia dzieci z rodzinami, a także za pośrednictwo w rozwiązaniu kryzysowej sytuacji, która miała miejsce w miejscowości Oleszki w obwodzie chersońskim” – powiedział Uszakow.

Jak wiadomo, oświadczenie to padło po rozmowach Władimira Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem, które odbyły się 21 października w Sankt Petersburgu.

Poinformował o tym doradca prezydenta Jurij Uszakow.

Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i zostały zakończone.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

Czytaj nas na