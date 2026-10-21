Putin poprosił Witkowa, aby przekazał podziękowania Melanii Trump
Rosyjski dyktator Władimir Putin poprosił specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, o przekazanie słów wdzięczności pierwszej damie USA Melanii Trump za jej wysiłki w dziedzinie pomocy humanitarnej.
Spotkanie Putina i Witkofa odbyło się w Sankt Petersburgu.
„Chciałbym zwrócić uwagę na to, że Władimir Putin poprosił Steve’a Witkofa o przekazanie podziękowań pierwszej damie USA Melanii Trump za jej wysiłki w dziedzinie pomocy humanitarnej, w szczególności w zakresie ponownego łączenia dzieci z rodzinami, a także za pośrednictwo w rozwiązaniu kryzysowej sytuacji, która miała miejsce w miejscowości Oleszki w obwodzie chersońskim” – powiedział Uszakow.
Jak wiadomo, oświadczenie to padło po rozmowach Władimira Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem, które odbyły się 21 października w Sankt Petersburgu.
Poinformował o tym doradca prezydenta Jurij Uszakow.
Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i zostały zakończone.
Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.
Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.
Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.