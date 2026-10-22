Wiceprezydent USA Jay D. Vance oświadczył, że Ukraina i Rosja zgodziły się zasiąść do stołu negocjacyjnego, jednak strony nadal mają znaczne rozbieżności co do warunków ewentualnego porozumienia pokojowego.

Powiedział o tym w wywiadzie udzielonym dziennikarzom magazynu „Forbes”. Według Vensa przyczyną braku porozumienia jest fakt, że stanowiska Kijowa i Moskwy w sprawie kluczowych szczegółów procesu negocjacyjnego pozostają zbyt odległe.

Vance zaznaczył, że specjalny wysłannik USA Steve Witkoff wznowił kontakty negocjacyjne i w ciągu ostatnich dni rozmawiał z przywódcami Ukrainy i Rosji.

Wiceprezydent USA określił wysiłki dyplomatyczne jako złożony proces i podkreślił, że negocjacje wymagają ponownych prób. Jak powiedział, amerykański zespół nadal pracuje nad osiągnięciem porozumienia, choć droga do pokoju pozostaje trudna.

Źródło: Forbes

Przypomnijmy, że rosyjski dyktator Władimir Putin poprosił specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa, Steva Witkoffa, o przekazanie słów wdzięczności pierwszej damie USA Melanii Trump za jej wysiłki w dziedzinie pomocy humanitarnej.

Wiceprezydent USA J.D. Vance zgodził się ze specjalnym przedstawicielem prezydenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem, który nazwał rosyjskiego przywódcę Władimira Putina „humanistą”.

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