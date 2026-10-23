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Film: Siły Operacji Specjalnych wzięły do niewoli 13 rosyjskich żołnierzy na kierunku Liman

UA NEWS 23 października 2026 17:30
Film: Siły Operacji Specjalnych wzięły do niewoli 13 rosyjskich żołnierzy na kierunku Liman

W ciągu dwóch miesięcy żołnierze 8. pułku Sił Operacji Specjalnych zlikwidowali ponad 25 okupantów i wzięli do niewoli kolejnych 13.

W trakcie serii operacji specjalnych ukraińskie siły zbrojne odzyskały również kontrolę nad miejscowością Nowoseliwka oraz zdobyły dane wywiadowcze. 

Wyniki te udało się osiągnąć dzięki przygotowaniu żołnierzy, zgranej pracy grupy oraz koordynacji z innymi jednostkami Sił Obronnych.

Źródło: Siły Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Dowódca Grupy Wojsk „Centrum”, generał brygady Andrij Bilecki oświadczył, że już w najbliższym czasie Ukraina może odnieść nowe sukcesy na froncie. Według niego, pod względem skali i wyników mogą one być porównywalne z operacją „Vivaldi”.

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