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Sztab Generalny podał informacje o stratach Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatniej doby, według stanu na 26 października

UA NEWS 26 października 2026 07:30
Sztab Generalny podał informacje o stratach Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatniej doby, według stanu na 26 października

W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 990 rosyjskich okupantów. Takie dane dotyczące strat armii RF na dzień 26 października 2026 r. podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

 

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 26 października:

  • personel – około 1 580 440 (+1 990) osób;
  • czołgów – 12 448 (+1) szt.;
  • bojowych pojazdów opancerzonych – 25 609 (+4) szt.;
  • systemów artyleryjskich – 51 632 (+18) sztuk;
  • systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 239 (+2) sztuk;
  • środków obrony przeciwlotniczej – 1 726 (+1) szt.;
  • samolotów – 449 (+0) szt.;
  • śmigłowców – 356 (+0) szt.;
  • naziemnych kompleksów robotycznych – 3 018 (+1) szt.;
  • bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 582 458 (+1 656) szt.;
  • pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;
  • okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
  • łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
  • pojazdy i cysterny – 167 240 (+322) szt.;
  • techniki specjalnej – 4 858 (+2) szt.
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Źródło: Sztab Generalny

Dodajmy, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.

24 października na froncie doszło do 193 starć bojowych między ukraińskimi żołnierzami a armią rosyjską.

Ponadto żołnierze spadochroniarzy z 95. brygady wzięli do niewoli rosyjskiego zwiadowcę, który obserwował Chiny.

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