Sztab Generalny podał informacje o stratach Federacji Rosyjskiej w ciągu ostatniej doby, według stanu na 26 października
W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 990 rosyjskich okupantów. Takie dane dotyczące strat armii RF na dzień 26 października 2026 r. podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.
W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 26 października:
- personel – około 1 580 440 (+1 990) osób;
- czołgów – 12 448 (+1) szt.;
- bojowych pojazdów opancerzonych – 25 609 (+4) szt.;
- systemów artyleryjskich – 51 632 (+18) sztuk;
- systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 239 (+2) sztuk;
- środków obrony przeciwlotniczej – 1 726 (+1) szt.;
- samolotów – 449 (+0) szt.;
- śmigłowców – 356 (+0) szt.;
- naziemnych kompleksów robotycznych – 3 018 (+1) szt.;
- bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 582 458 (+1 656) szt.;
- pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;
- okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;
- łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;
- pojazdy i cysterny – 167 240 (+322) szt.;
- techniki specjalnej – 4 858 (+2) szt.
Źródło: Sztab Generalny
Dodajmy, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.
24 października na froncie doszło do 193 starć bojowych między ukraińskimi żołnierzami a armią rosyjską.
Ponadto żołnierze spadochroniarzy z 95. brygady wzięli do niewoli rosyjskiego zwiadowcę, który obserwował Chiny.