W ciągu ostatniej doby ukraińscy obrońcy zlikwidowali 1 990 rosyjskich okupantów. Takie dane dotyczące strat armii RF na dzień 26 października 2026 r. podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W wojnie z Ukrainą Rosja straciła na dzień 26 października:

personel – około 1 580 440 (+1 990) osób;

czołgów – 12 448 (+1) szt.;

bojowych pojazdów opancerzonych – 25 609 (+4) szt.;

systemów artyleryjskich – 51 632 (+18) sztuk;

systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 239 (+2) sztuk;

środków obrony przeciwlotniczej – 1 726 (+1) szt.;

samolotów – 449 (+0) szt.;

śmigłowców – 356 (+0) szt.;

naziemnych kompleksów robotycznych – 3 018 (+1) szt.;

bezzałogowe statki powietrzne (BSP) poziomu operacyjno-taktycznego – 582 458 (+1 656) szt.;

pocisków skrzydłowych – 5 138 (+0) szt.;

okrętów / łodzi – 35 (+0) szt.;

łodzi podwodnych – 2 (+0) szt.;

pojazdy i cysterny – 167 240 (+322) szt.;

techniki specjalnej – 4 858 (+2) szt.

Źródło: Sztab Generalny

Dodajmy, że ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki na rosyjskie stacje radarowe i punkty dowodzenia.

24 października na froncie doszło do 193 starć bojowych między ukraińskimi żołnierzami a armią rosyjską.

Ponadto żołnierze spadochroniarzy z 95. brygady wzięli do niewoli rosyjskiego zwiadowcę, który obserwował Chiny.

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