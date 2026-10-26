Генеральный штаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 990 российских оккупантов. Такие данные о потерях армии РФ по состоянию на 26 октября 2026 года привёл Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.
Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 октября потеряла:
- личного состава – около 1 580 440 (+1 990) человек;
- танков – 12 448 (+1) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 609 (+4) шт.;
- артиллерийских систем – 51 632 (+18) шт.;
- РСЗО – 2 239 (+2) шт.;
- средств ПВО – 1 726 (+1) ед.;
- самолетов – 449 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 3 018 (+1) шт.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 458 (+1 656) шт.;
- крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;
- кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 167 240 (+322) шт.;
- специальной техники – 4 858 (+2) ед.
Источник: Генштаб
Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.
24 октября на фронте произошло 193 боевых столкновения между украинскими военными и российской армией.
Также десантники 95-й бригады взяли в плен российского разведчика, который следил за Китаем.