Генеральный штаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 990 российских оккупантов. Такие данные о потерях армии РФ по состоянию на 26 октября 2026 года привёл Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 октября потеряла:

личного состава – около 1 580 440 (+1 990) человек;

танков – 12 448 (+1) шт.;

боевых бронированных машин – 25 609 (+4) шт.;

артиллерийских систем – 51 632 (+18) шт.;

РСЗО – 2 239 (+2) шт.;

средств ПВО – 1 726 (+1) ед.;

самолетов – 449 (+0) шт.;

вертолетов – 356 (+0) шт.;

наземных робототехнических комплексов – 3 018 (+1) шт.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 458 (+1 656) шт.;

крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;

кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;

подводных лодок – 2 (+0) шт.;

автомобильной техники и автоцистерн – 167 240 (+322) шт.;

специальной техники – 4 858 (+2) ед.

Источник: Генштаб

Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.

24 октября на фронте произошло 193 боевых столкновения между украинскими военными и российской армией.

Также десантники 95-й бригады взяли в плен российского разведчика, который следил за Китаем.

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