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Генеральный штаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября

UA NEWS 26 Октября 2026 07:30
Генеральный штаб сообщил о потерях РФ за сутки по состоянию на 26 октября

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1 990 российских оккупантов. Такие данные о потерях армии РФ по состоянию на 26 октября 2026 года привёл Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

 

Россия в войне с Украиной по состоянию на 26 октября потеряла:

  • личного состава – около 1 580 440 (+1 990) человек;
  • танков – 12 448 (+1) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 609 (+4) шт.;
  • артиллерийских систем – 51 632 (+18) шт.;
  • РСЗО – 2 239 (+2) шт.;
  • средств ПВО – 1 726 (+1) ед.;
  • самолетов – 449 (+0) шт.;
  • вертолетов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 3 018 (+1) шт.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 582 458 (+1 656) шт.;
  • крылатых ракет – 5 138 (+0) шт.;
  • кораблей / катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 167 240 (+322) шт.;
  • специальной техники – 4 858 (+2) ед.
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Источник: Генштаб

Добавим, что украинские военные нанесли удары по российским РЛС и пунктам управления.

24 октября на фронте произошло 193 боевых столкновения между украинскими военными и российской армией.

Также десантники 95-й бригады взяли в плен российского разведчика, который следил за Китаем.

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