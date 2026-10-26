总参谋部通报了截至10月26日俄罗斯联邦过去24小时的伤亡情况

过去24小时内，乌克兰守军消灭了1 990名俄罗斯占领军。乌克兰武装力量总参谋部公布了截至2026年10月26日俄罗斯联邦军队伤亡的上述数据。

截至10月26日，俄罗斯在与乌克兰的战争中损失：

人员——约1,580,440人（+1,990人）；

坦克——12 448 (+1) 辆；

装甲战斗车——25 609辆（+4辆）；

火炮系统——51 632（+18）门；

多管火箭炮系统——2 239（+2）套；

防空武器——1 726 (+1) 套；

飞机——449架（+0）；

直升机——356架（+0）；

地面机器人系统——3 018 (+1) 套；

作战-战术级无人机——582 458 (+1 656) 架；

巡航导弹——5 138 (+0) 架；

舰船/快艇——35（+0）艘；

潜艇——2（+0）艘；

汽车及油罐车——167 240 (+322) 辆；

特种装备——4 858 (+2) 辆

来源：总参谋部

此外，乌克兰军队还对俄罗斯的雷达站和指挥所实施了打击。

10月24日，前线共发生193起乌克兰军队与俄军之间的交火事件。

此外，第95旅的空降兵俘获了一名正在监视中国的俄罗斯侦察兵。

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