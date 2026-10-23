Видео: ССО взяли в плен 13 российских военнослужащих на Лиманском направлении

За два месяца операторы 8-го полка Сил специальных операций уничтожили более 25 оккупантов и взяли в плен ещё 13.

В ходе серии специальных операций украинские военные также восстановили контроль над населенным пунктом Новоселовка и получили разведывательные данные.

Этих результатов удалось достичь благодаря подготовке бойцов, слаженности группы и координации с другими подразделениями Сил обороны.

Источник: Силы специальных операций ВСУ.

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

Командующий Группировкой войск «Центр», бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что уже в ближайшее время Украина может добиться новых успехов на фронте. По его словам, по своим масштабам и результатам они могут быть сопоставимы с операцией «Вивальди».

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