Rosjanie przeprowadzili w ciągu doby 857 ataków na obwód zaporoski; są ranni

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska 857 razy zaatakowały 52 miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku ataków na Zaporoże rannych zostało osiem osób.

Informację tę podał na Telegramie współprzewodniczący Rady Obrony obwodu zaporoskiego Iwan Fiodorow.

Według jego słów wróg wystrzelił 2 rakiety w kierunku Zaporoża.

Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły 17 nalotów na Zaporoże, Małokaterynówkę, Komyshuvasę, Tavriisk, Noworozówkę, Hryhorivkę, Krynówkę, Sławne, Juliivkę, Zarichne, Jasną Polanę, Szewczenkowskie, Wasynówkę i Preobrazhence.

674 bezzałogowe statki powietrzne różnych modyfikacji (głównie typu FPV) zaatakowały Zaporoże, Wilnianów, Nowomykolałówkę, Małokaterynówkę, Ternuwate, Rične, Czerwonodniprowkę, Hryhorivkę, Veselyankę, Zaporożec, Nowojakowłiwkę, Zapasne, Magdalinówkę, Rizdvyankę, Stepnogorsk, Pławne, Primorskie, Pawłówkę, Łukjanowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivkę, Nowopawłówkę, Preobrażenkę, Nowodanilówkę, Małą Tokmaczkę, Czerwoną Krynicę, Omelnyk, Bilohria, Czarivne, Nowoseliwkę, Huliaipilskie, Hirke, Staroukrainkę, Werchną Tersę, Kopani, Dolinkę, Rivne, Vozdvyżiwkę, Prydorożne oraz Nowe Zaporoże.

Odnotowano 2 ostrzały z systemów rakietowych wieloprowadnicowych (RSZV) w kierunku Zaporożca i Magdalinówki.

162 ostrzały artyleryjskie spadły na Ternuwate, Rične, Czerwonodniprowce, Hryhorivkę, Nowojakowliwkę, Zapasne, Magdalinówkę, Rizdviankę, Weseliankę, Stepnogorsk, Plavnie, Primorskie, Pawłowce, Łukianowskie, Orichów, Szczerbaki, Nowoandriivka, Nowopawłowka, Preobrażenka, Nowodanilówka, Mała Tokmachka, Czerwona Krynica, Omelnyk, Bilohria, Czarownym, Nowoseliwce, Gulyajpilskim, Girkim, Staroukraince, Werchniej Tersie, Kopaniach, Dolincie, Riwnym, Vozdvizhivce, Prydorożnym i Nowym Zaporożu.

Otrzymano 60 zgłoszeń dotyczących uszkodzeń budynków mieszkalnych, samochodów i obiektów infrastruktury – zaznaczył Fiedorow.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała Zaporoże i Kropywnicki; w Zaporożu jest jeden ranny.

Wcześniej rosyjskie wojska ponownie uderzyły na zabudowę prywatną w Charkowie.

Rosja uszkodziła obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, doszło do przerw w dostawach prądu.

W ciągu dnia rosyjskie wojska zaatakowały trzy rejonów obwodu dniepropetrowskiego; jest jeden ranny.

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