过去24小时内，俄军对扎波罗热州发动了857次袭击，造成多人受伤

过去24小时内，俄军对扎波罗热州的52个居民点发动了857次袭击。扎波罗热市遭袭后，共有8人受伤。

扎波罗热州国防委员会联席主席伊万·费多罗夫在Telegram上通报了这一情况。

据他称，敌军向扎波罗热市发射了2枚导弹。

俄军对扎波罗热、马洛卡特琳诺夫卡、科米舒瓦萨、塔夫里耶夫斯基、诺沃罗齐夫卡、格里戈里夫斯基、克里尼夫卡、斯拉夫诺耶、尤利耶夫卡、 扎里奇内、亚斯纳波利亚尼、舍甫琴科夫斯基、瓦西尼夫卡和普雷奥布拉日恩卡等地区实施了17次空袭。

674架不同型号的无人机（主要是FPV）袭击了扎波罗热、维尔尼亚ンス克、新尼古拉耶夫卡、马洛卡特里尼夫卡、特尔努瓦特、 里奇内、切尔沃诺第聂伯夫卡、格里戈里夫卡、韦塞连卡、扎波罗热茨、新雅科夫列夫卡、扎帕斯内、马格达利尼夫卡、里兹德维扬卡、斯特普诺吉尔斯克、 普拉夫尼、普里莫尔斯克、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯克、奥里霍夫、什切尔巴基、新安德烈耶夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃努克里尼察、奥梅利尼克、比洛吉里亚、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯克、吉尔克、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼亚·特尔苏、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡、普里多罗日涅以及诺韦·扎波罗热。

记录到2起针对扎波罗热茨和马格达利诺夫卡的多管火箭炮袭击。

特尔努瓦托、里奇内、切尔沃诺德尼普罗夫卡、格里戈里夫卡、诺沃雅科夫利夫卡、扎帕斯内、马格达利尼夫卡、里兹德万卡、韦塞利亚卡、斯特普诺吉尔斯克、普拉夫尼、 普里莫尔斯基、帕夫利夫卡、卢基扬诺夫斯基、奥里霍夫、什切尔巴赫、新安德烈耶夫卡、新帕夫利夫卡、普雷奥布拉日恩卡、新达尼洛夫卡、小托克马奇卡、切尔沃尼娅·克里尼察、奥梅利尼克、比洛吉尔、 查里夫内、诺沃塞利夫卡、古利亚皮尔斯基、吉尔科姆、斯塔罗乌克兰卡、韦尔赫尼·特尔西、科帕尼、多林卡、里夫内、沃兹德维日夫卡、普里多罗日内和新扎波罗热。

费多罗夫指出，已收到60起关于住房、车辆及基础设施受损的报告。

需要提醒的是，俄罗斯袭击了扎波罗热和克罗皮夫尼茨基，扎波罗热有人员受伤。

此前，俄军曾再次对哈尔科夫的居民区发动袭击。

俄罗斯破坏了赫梅利尼茨基州的一处能源设施，导致该地区停电。

当天，俄军袭击了第聂伯罗彼得罗夫斯克州的三个地区，造成一人受伤。

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