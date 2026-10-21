Венс підтримав Віткоффа, який назвав Путіна гуманістом

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс погодився зі спецпредставником президента Дональда Трампа Стівом Віткоффом, який назвав російського правителя Володимира Путіна «гуманістом».

Про це Венс заявив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Білий дім.

«Я згоден зі Стівом Віткоффом у тому, що він сказав щось приємне на адресу людини, яка щойно звільнила американського заручника», — зазначив віцепрезидент США.

21 жовтня під час зустрічі з Путіним у Санкт-Петербурзі Віткофф подякував йому за звільнення 74-річного американського вчителя Стівена Габбарда, який перебував під вартою в Росії понад чотири роки, та назвав російського правителя гуманістом.

Водночас Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна у зв’язку з підозрами у вчиненні воєнних злочинів, пов’язаних із незаконною депортацією українських дітей.

Джерело: Білий дім.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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