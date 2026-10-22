Адміністрація США просить суд відновити будівництво стіни в Техасі — The Hill

Адміністрація США звернулася до Верховного суду з проханням призупинити дію рішення, яким заблокували відновлення будівництва прикордонних бар’єрів та іншої інфраструктури в районі Біг-Бенд у штаті Техас. Як повідомляє The Hill, роботи планують поблизу кордону з Мексикою вздовж вигину річки Ріо-Гранде.

Позиція адміністрації

Генеральний соліситор США Д. Джон Сауер назвав рішення суду нижчої інстанції про блокування проєкту «безпідставним». За його словами, воно перешкоджає уряду забезпечувати безпеку приблизно чверті південного кордону США.

У зверненні до Верховного суду Сауер заявив, що втручання суду в повноваження Конгресу та міністра є підставою для призупинення дії рішення. Він також просить суддів не лише надати тимчасовий дозвіл на роботи, а й скасувати рішення окружної судді по суті без додаткових письмових пояснень або усних слухань.

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Рішення окружного суду

Раніше цього місяця окружна суддя США Кетлін Кардоне заблокувала проєкт після позову природоохоронної групи, рекреаційного гіда та Центру біологічного різноманіття. Суддя дійшла висновку, що масштаби запланованих робіт потребують чіткого дозволу Конгресу.

Адміністрація посилається на федеральний імміграційний закон, який дозволяє будівництво прикордонних споруд для стримування незаконних перетинів у районах із високим рівнем таких випадків. Водночас Кардоне зазначила, що якщо сектор Біг-Бенд вважати таким районом, це визначення може поширитися на весь кордон США з Мексикою.

Раніше цього року тодішня міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем відмовилася від застосування природоохоронних норм, щоб прискорити спорудження бар’єрів і доріг у секторі Біг-Бенд. Адміністрація заявляла, що не будуватиме великої прикордонної стіни в межах Національного парку Біг-Бенд, але планує інші роботи на його території та зведення стіни в інших частинах регіону.

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