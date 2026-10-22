Администрация США обратилась в Верховный суд с просьбой приостановить действие решения, которым было заблокировано возобновление строительства пограничных барьеров и другой инфраструктуры в районе Биг-Бенд в штате Техас. Как сообщает The Hill, работы планируются возле границы с Мексикой вдоль изгиба реки Рио-Гранде.

Позиция администрации

Генеральный солиситор США Д. Джон Сауэр назвал решение суда нижестоящей инстанции о блокировании проекта «необоснованным». По его словам, оно препятствует правительству обеспечивать безопасность примерно на четверти южной границы США.

В обращении в Верховный суд Сауэр заявил, что вмешательство суда в полномочия Конгресса и министра является основанием для приостановления действия решения. Он также просит судей не только предоставить временное разрешение на работы, но и отменить решение окружной судьи по существу без дополнительных письменных пояснений или устных слушаний.

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Решение окружного суда

Ранее в этом месяце окружная судья США Кэтлин Кардоне заблокировала проект после иска экологической группы, рекреационного гида и Центра биологического разнообразия. Судья пришла к выводу, что масштаб запланированных работ требует четкого разрешения Конгресса.

Администрация ссылается на федеральный иммиграционный закон, который разрешает строительство пограничных сооружений для сдерживания незаконных пересечений в районах с высоким уровнем таких случаев. В то же время Кардоне отметила, что если сектор Биг-Бенд считать таким районом, это определение может распространиться на всю границу США с Мексикой.

Ранее в этом году тогдашняя министр внутренней безопасности Кристи Ноем отказалась от применения природоохранных норм, чтобы ускорить сооружение барьеров и дорог в секторе Биг-Бенд. Администрация заявляла, что не будет строить большую пограничную стену в пределах Национального парка Биг-Бенд, однако планирует другие работы на его территории и возведение стены в других частях региона.

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