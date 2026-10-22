美国政府已请求最高法院暂停执行一项裁决，该裁决阻止了在得克萨斯州大弯地区恢复建设边境屏障及其他基础设施。据《国会山报》报道，相关工程计划在沿格兰德河弯曲河段的美墨边境附近进行。

政府立场

美国诉讼副总长D. John Sauer称，下级法院阻止该项目的裁决“毫无根据”。他说，这阻碍了政府保障美国南部边境约四分之一地区的安全。

Sauer在向最高法院提交的申请中表示，法院干预国会和部长的权限，是暂停该裁决的理由。他还请求大法官不仅临时允许施工，而且在无需额外书面说明或口头听证的情况下，就案件实体问题推翻地区法官的裁决。

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地区法院裁决

本月早些时候，美国地区法官Kathleen Cardone在一个环保组织、一名休闲导游以及生物多样性中心提起诉讼后，阻止了该项目。法官认为，计划工程的规模需要国会明确授权。

政府援引一项联邦移民法，该法律允许在非法越境事件高发地区建设边境设施，以遏制非法越境。与此同时，Cardone指出，如果大弯地区被视为这类区域，这一定义可能扩展至整个美墨边境。

今年早些时候，时任国土安全部长Kristi Noem放弃适用环境保护规定，以加快在大弯地区建设屏障和道路。政府表示，不会在大弯国家公园内修建大型边境墙，但计划在其范围内开展其他工程，并在该地区的其他部分修建边境墙。

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