Administracja USA zwróciła się do Sądu Najwyższego z wnioskiem o zawieszenie decyzji, która zablokowała wznowienie budowy barier granicznych i innej infrastruktury w rejonie Big Bend w Teksasie. Jak informuje The Hill, prace planowane są w pobliżu granicy z Meksykiem, wzdłuż zakola rzeki Rio Grande.

Stanowisko administracji

Solicitor General USA D. John Sauer nazwał decyzję sądu niższej instancji o zablokowaniu projektu „bezpodstawną”. Według niego uniemożliwia ona rządowi zapewnienie bezpieczeństwa na około jednej czwartej południowej granicy USA.

W odwołaniu do Sądu Najwyższego Sauer stwierdził, że ingerencja sądu w uprawnienia Kongresu i sekretarza stanowi podstawę do zawieszenia decyzji. Prosi również sędziów nie tylko o udzielenie tymczasowego zezwolenia na prace, lecz także o uchylenie orzeczenia sędzi okręgowej co do istoty sprawy bez dodatkowych pisemnych wyjaśnień ani rozpraw ustnych.

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Decyzja sądu okręgowego

Wcześniej w tym miesiącu sędzia okręgowa USA Kathleen Cardone zablokowała projekt po pozwie złożonym przez grupę ekologiczną, przewodnika rekreacyjnego oraz Centrum Różnorodności Biologicznej. Sędzia uznała, że skala planowanych prac wymaga wyraźnego zezwolenia Kongresu.

Administracja powołuje się na federalną ustawę imigracyjną, która pozwala na budowę obiektów granicznych w celu powstrzymywania nielegalnych przekroczeń na obszarach o wysokim poziomie takich przypadków. Jednocześnie Cardone zauważyła, że jeśli sektor Big Bend zostanie uznany za taki obszar, definicja ta może objąć całą granicę USA z Meksykiem.

Wcześniej w tym roku ówczesna sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Kristi Noem odstąpiła od stosowania przepisów ochrony środowiska, aby przyspieszyć budowę barier i dróg w sektorze Big Bend. Administracja oświadczyła, że nie zbuduje dużego muru granicznego na terenie Parku Narodowego Big Bend, lecz planuje inne prace na jego terenie oraz budowę muru w innych częściach regionu.

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