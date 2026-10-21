Венс поддержал Виткоффа, назвавшего Путина гуманистом

Вице-президент США Джей Ди Венс согласился со специальным представителем президента Дональда Трампа Стивом Виткоффом, который назвал российского лидера Владимира Путина «гуманистом».

Об этом Венс заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Белый дом.

«Я согласен со Стивом Виткоффом в том, что он сказал что-то приятное в адрес человека, который только что освободил американского заложника», — отметил вице-президент США.

21 октября во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге Виткофф поблагодарил его за освобождение 74-летнего американского учителя Стивена Габбарда, который находился под стражей в России более четырех лет, и назвал российского лидера гуманистом.

В то же время Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в связи с подозрениями в совершении военных преступлений, связанных с незаконной депортацией украинских детей.

Источник: Белый дом.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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